Norveç Varlık Fonundan ilk yarıda 184 milyar dolar kar

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Norveç Varlık Fonunu yöneten Norges Bank Investment Management (NBIM), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük varlık fonu konumunda bulunan fon, yılın ilk 6 ayında yatırımlarından yüzde 9,4 getiri sağladı.

Fonun söz konusu dönemdeki karı 1,75 trilyon Norveç kronuna ulaştı. Böylece fon, yılın ilk yarısı için şimdiye kadarki en yüksek karını elde etti.

Fonun Üst Yöneticisi (CEO) Nicolai Tangen, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, performansta hisse senedi piyasalarındaki güçlü getirilerin etkili olduğunu belirterek, özellikle Asyalı teknoloji şirketlerinin öne çıktığını kaydetti.

Norveç Varlık Fonu, hisse senetlerinin yanı sıra tahvil, gayrimenkul ve yenilenebilir enerji altyapısı alanlarında da yatırımlar gerçekleştiriyor.

Fon, Norveç'in petrol ve doğal gaz kaynaklarından sağladığı gelirlerin uzun vadeli yönetilmesi amacıyla faaliyet gösteriyor.

Fonun 30 Haziran itibarıyla değeri 22 trilyon 683 milyar kron (yaklaşık 2,3 trilyon dolar) seviyesinde bulunuyor.