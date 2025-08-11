Norveç Varlık Fonu'ndan İsrail kararı

Norveç Varlık Fonu, İsrailli 11 şirketin hisselerini elden çıkardı. Gazze'de yaşanan "ciddi insani kriz" üzeirne bu yönde karar aldıklarını açıklayan fon yönetimi, İsrail'deki yatırımlarını azalttıklarını bildirdi.

Haziran sonu itibarıyla fonun elinde 61 İsrailli şirketin hissesi bulunuyordu. Fon yönetimi, yatırımdan vazgeçilen 11 şirketin isimlerini ise açıklamadı.

Geçen hafta Norveç gazetesi Aftenposten, fonun İsrail savaş uçaklarında kullanılan motor parçalarını üreten Bet Shemesh Engines adlı şirkete yatırım yaptığını yazmıştı.

DW Türkçe'nin haberine göre İsrail'deki yatırımları yöneten dış yatırımcıların tümüyle işbirliklerinin sonlandırılacağı ve elde kalan hisselerin bir aracı olmaksızın, doğrudan fon tarafından yöneticileceği de bildirildi. Bunun İsrail'deki faaliyetleri izlemeyi kolaylaştıracağı belirtildi. Fon başkanı Nicolai Tangen bu kararların "olağanüstü koşullar karşısında" alındığını belirtti.

Norveç Maliye Bakanlığı ayrıca fon yönetiminden, "İsrail şirketlerindeki yatırımlarını gözden geçirmesini" istemişti. Bu kapsamda hükümete 20 Ağustos'a kadar bir rapor sunulması bekleniyor.

Norveç'in petrol ihracatından elde ettiği gelir fazlası ile büyüyen fon dünya borsalarında işlem gören tüm şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 1,5'ine sahip. Yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık değeriyle dünyanın en büyüğü olan fonun 8 bin 600'den fazla şirkette yatırımı bulunuyor.