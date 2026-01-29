Norveç Varlık Fonu’nun elindeki ABD Hazine tahvili tutarı arttı

Norveç'in 2,2 trilyon dolarlık egemen varlık fonunun elinde tuttuğu ABD Hazine tahvillerinin değeri, 2025'in ikinci yarısında artarak uzun vadeli trendini sürdürdü.

Dünyanın en büyük egemen fonunun işletmecisi Norges Bank Yatırım Yönetimi, 31 Aralık itibarıyla 199 milyar dolar değerinde ABD Hazine tahvili tutulduğunu ve bunun fonun toplam yatırımlarının yüzde 9,4'ünü oluşturduğunu bildirdi.

Fon portföyünde 30 Haziran'da 181 milyar dolarlık ABD tahvili bulunuyordu.

Ancak dünyanın en büyük yatırımcılarından biri olan Norveç Varlık Fonu, ABD'deki pozisyonlarını artırdı. Verilere göre, fonun varlıklarının yüzde 52,9'u 2025 sonu itibarıyla hisse senedi, tahvil ve gayrimenkul olarak ABD'de yatırılmış durumda; bu oran altı ay önce yüzde 52,4'tü.