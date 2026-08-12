Norveç Varlık Fonu'nun SpaceX yatırımı ilk kez ortaya çıktı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Norveç'in 2,3 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük egemen varlık fonu, SpaceX'teki payını ilk kez açıkladı.

Fon, 30 Haziran itibarıyla SpaceX'in %0,05 hissesine sahip olduğunu ve bu yatırımın değerinin 1,22 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Teknoloji devlerindeki yatırımları çok daha büyük

SpaceX yatırımı, fonun diğer büyük teknoloji şirketlerindeki pozisyonlarına kıyasla sınırlı kaldı. Fonun Nvidia'daki %1,28'lik payının değeri 62 milyar dolar, Apple'daki %1,24'lük payının değeri 52 milyar dolar ve Alphabet'teki %1,17'lik payının değeri 50 milyar dolar olarak açıklandı.

Norveç Varlık Fonu ayrıca Microsoft'un %1,27'sine karşılık gelen 35 milyar dolarlık, Taiwan Semiconductor Manufacturing'in (TSMC) ise %1,7'sine karşılık gelen 34 milyar dolarlık hisseye sahip bulunuyor.

Portföyünde yaklaşık 7 bin 100 şirket bulunuyor

Norveç'in petrol ve doğal gaz üretiminden elde ettiği devlet gelirlerini değerlendiren fon, dünya genelinde halka açık şirketlerin ortalama %1,5'ine sahip olmasıyla küresel ölçekte en büyük tekil yatırımcı konumunda bulunuyor. Fonun portföyünde yaklaşık 7.100 şirket yer alırken yatırımlar hisse senetlerinin yanı sıra gayrimenkul ve yenilenebilir enerji projelerini de kapsıyor.

Musk oy haklarının yüzde 80'inden fazlasını kontrol ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bildirimlere göre Elon Musk'ın yakın çalışma arkadaşlarından Antonio Gracias, 30 Haziran 2026 itibarıyla SpaceX'te %6,5 oranında pasif paya sahipti. BlueCat Capital'in ise 1,4 milyon adet SpaceX A sınıfı adi hissesi bulunduğu bildirildi.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirkette oy haklarının %80'inden fazlasını kontrol ederken aynı zamanda yönetim kurulu başkanı, CEO ve teknoloji direktörü görevlerini yürütüyor.

İlk yarı sonuçları bugün açıklanacak

Norveç Varlık Fonu, yılın ilk yarısına ilişkin sonuçlarını bugün TSİ 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak