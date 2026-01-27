Norveç’in dev varlık fonu artan jeopolitik risklere karşı uyarıldı

Norveç hükümeti tarafından görevlendirilen bir danışma paneli, 2,1 trilyon dolarlık egemen varlık fonunun artan jeopolitik risklere karşı hazırlığını güçlendirmesi gerektiğini bildirdi.

Yayımlanan raporda, fonun yurt dışındaki yatırımlarının maruz kaldığı siyasi risklerin arttığı ve fonun artan vergilendirme, düzenleyici müdahaleler ve hatta varlıkların el konulması gibi sonuçlarla karşılaşabileceği ifade edildi.

Üç uzmandan oluşan panel, tarifeler, finansal yaptırımlar ve ticaret kontrolleri gibi araçların giderek jeopolitik hedefler doğrultusunda kullanıldığına dikkat çekti. Fonun büyüklüğü ve görünürlüğünün de bu riskleri artırdığı vurgulandı.

Rapor, dünyanın en büyük halka açık hisse senedi yatırımcısı konumundaki fon için çalkantılı bir dönemin ardından geldi. Geçen yıl, Gazze savaşıyla bağlantılı yatırımlar nedeniyle yaşanan kamuoyu tepkisi sonucunda, fonun resmi yöneticisi olan Norges Bank Investment Management bazı şirketlerdeki hisselerini, Caterpillar Inc. dahil satmıştı. Bu adımlar ABD’de bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin tepkisine yol açmış, bunun üzerine Norveçli yetkililer ani yeni satışları önlemek amacıyla fonun etik konseyini askıya almıştı.