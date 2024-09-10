Norveç'in en büyük kredi kuruluşu 500 kişiyi işten çıkaracak

Norveç'in en büyük kredi kuruluşu DNB Bank 500 kişiyi işten çıkaracak.

DNB Bank yaptığı açıklamada, daha düşük faiz oranları ve daha sert rekabetin olduğu bir geleceğe hazırlanmak için maliyet etkinliğine odaklandığını belirtti.

DNB, dijitalleşme ve otomasyonda yeni adımlar atmak için iyi bir konumda olduğunu, ancak maliyetlerin yüksek enflasyon ve daha fazla düzenleyici gereklilikle birlikte arttığını belirtti.

CEO Kjerstin Braathen, “Kaynaklarımızı daha az ama daha büyük girişimlere harcamak zorundayız” dedi.

Bankanın 2023 yılı sonunda yaklaşık 11 bin çalışanı bulunuyordu.