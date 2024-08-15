Norveç'in petrol yatırımları rekor seviyeye ulaşacak

Norveç Ulusal İstatistik Ofisi (SSB), tarafından yapılan açıklamaya göre, petrol ve doğal gaz yatırımlarının artarak bu yıl rekor kırması bekleniyor. 2025 yılında da devam edecek olan saha geliştirmeleri ve yükselen enflasyonun da etkisiyle yatırımların zirvede kalması bekleniyor.

Ülkenin en büyük sektörü olan petrol ve doğal gaz, mayıs ayındaki 246,9 milyar kronluk tahmine kıyasla 2024 yılında 257 milyar Norveç kronu (23,99 milyar $) tutarında rekor bir yatırım yapmayı beklemekte ve 2014 yılındaki 224 milyar kronluk tüm zamanların en yüksek seviyesini aşacağı tahmin ediliyor.

2025 yılında petrol ve gaz yatırımlarına ilişkin ön tahminler mayıs ayındaki 215,8 milyar kronluk önceki görüşe kıyasla 240 milyar kron olarak gerçekleşti.