Novak: Enerji ihracatına kota olasılığını dışlamıyoruz

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, Rusya'nın benzin fiyatlarında istikrarı sağlamak için petrol ürünlerinin ihracatına kota uygulama olasılığını dışlamadığını söyledi.

Benzinde toptan satış fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından RIA haber ajansına konuşan Novak, "Prensip olarak kota uygulaması değerlendiriliyor. Ancak başka önerilerde var. Sunulan önerilerin fayda ve maliyetlerini değerlendirmemiz gerekli" dedi.

Novak ayrıca, bazı rafinerilerin artan talep nedeniyle bakım çalışmalarını ileri bir tarihe ertelediklerini de ifade etti.