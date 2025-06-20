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Novak: Rus ekonomisindeki soğuma "acı verici"

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus ekonomisindeki soğumanın "acı verici" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Novak: Rus ekonomisindeki soğuma "acı verici"
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus ekonomisinin kontrollü soğuma döneminde bulunduğunu ve bu durumun "acı verici" olduğunu söyledi.

Novak, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde Sberbank’ın düzenlediği etkinlikte konuştu.

Rus ekonomisinin geçen yılı yüzde 4,3 büyümeyle kapattığını anlatan Novak, bu yıl için yüzde 2,3 büyüme beklediklerini kaydetti.

Bu yıl ekonomik faaliyetlerde dalgalanmalar yaşandığını anlatan Novak, "Ekonomik büyüme potansiyelimizin yüzde 3 seviyesinde bulunduğunu düşünüyoruz. Rusya Merkez Bankası ise bunun daha düşük olduğunu düşünüyor." dedi.

Novak, Rus ekonomisindeki temel sorun olarak yüksek faiz oranları nedeniyle krediye erişimdeki zorluklara işaret ederek, "Ekonominin kontrollü bir şekilde soğutulması sürecindeyiz. Bu acı verici. Faiz oranlarını düşürerek, ekonomiyi tekrar ısıtmalıyız." ifadesini kullandı.

Rusya Merkez Bankası, 6 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den yüzde 20'ye indirmişti.

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