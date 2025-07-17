Novartis, 10 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlattı

İsviçreli ilaç devi Novartis, 2027 yılına kadar sürecek olan yeni geri alım programının uzun vadeli büyüme ve mali güce olan güveninin altını çizdiğini söyledi. Bu program, 2023 yılında başlatılan 15 milyar dolarlık geri alımın tamamlanmasını takip ediyor.

CEO Vas Narasimhan, prostat kanseri ilacı Pluvicto, lösemi tedavisi Scemblix ve meme kanseri tedavisi Kisqali gibi yeni tedavilerden elde edilen güçlü performansların altını çizerek, bunların gişe rekortmeni kalp ilacı Entresto için 2025 ortalarında beklenen jenerik rekabeti dengelemeye yardımcı olacağını belirtti.

İkinci çeyrekte net kar bir önceki yılın aynı dönemindeki 3,25 milyar dolardan 4,0 milyar dolara yükseldi. Grup satışları sabit kurla %11 artarak 14,05 milyar dolara ulaşırken, analist beklentisi olan 14,17 milyar doların biraz altında kaldı. Çekirdek faaliyet karı %21 artışla 5,93 milyar dolara yükselerek 5,75 milyar dolarlık konsensüs tahminini aştı.