Novatek, 2023’te doğal gaz satışını artırdı

Novatek’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin geçen yıl doğal gaz üretimini bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 artışla 82,4 milyar metreküpe yükselttiği belirtildi.

Söz konusu dönemde şirketin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil toplam gaz satışının da yüzde 2,7 artarak 78,6 milyar metreküpe çıktığı kaydedildi.

Rus enerji şirketleri, Batılı ülkelerin yaptırımları ve Kuzey Akım boru hatlarının düzenlenen sabotajalar nedeniyle atıl duruma düşmesi nedeniyle LNG yatırımlarını artırıyor.

Novatek, bu yıl sevkiyata başlaması beklenen ve Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinden Arktik LNG 2'nin de ana hissedarı konumunda bulunuyor.