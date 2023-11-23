Novo Nordisk'ten 2,1 milyar Euro'luk yatırım kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi tarafından ayrıntı verilmeyen yatırım, Novo'nun halihazırda yaklaşık 2.000 kişiyi istihdam ettiği Paris'in batısındaki Chartres'de yapılacak. Novo, son derece popüler olan obezite karşıtı ilacı Wegovy ile tanınıyor.

Elysee Sarayı bu yatırımı Macron'un şimdiye kadarki görev süresinde sağlık sektörüne yapılan en önemli yatırım olarak nitelendirdi ve 500 kişilik istihdam yaratacağını söyledi.