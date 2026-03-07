Nvidia, Çin pazarı için yapay zeka çipi üretimini durdurdu

Deniz Güldağ

Amerikan basınının sektör kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Nvidia, üretim kapasitesini Çin’e yönelik ürünlerden çekerek daha yeni nesil çiplere yönlendirmeye başladı. Şirket, üretim odağını özellikle H200 serisinden en yeni tasarımı olan Vera Rubin tabanlı çiplere kaydırıyor.

Bu karar, ABD’nin ihracatta kontrolleri sıkılaştırması ve Çin’in sektörde uygulayabileceği yeni kısıtlamalarla ilgili aylar süren belirsizliğin ardından geldi. Nvidia’nın bu hamlesi, şirketin kısa vadede Çin pazarında önemli miktarda H200 satışı beklemediğine de işaret ediyor.

H200, Nvidia’nın eski nesil yapay zeka işlemcileri arasında yer alıyor ve ABD’nin gelişmiş çiplere yönelik ihracat kısıtlamalarına uyumlu olacak şekilde konumlandırılmıştı. Buna karşın bu yıl tanıtılan Vera Rubin çipi, çok daha karmaşık yapay zeka sistemleri için geliştirildi ve özellikle OpenAI ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinden yoğun talep görüyor.