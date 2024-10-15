Nvidia hisseleri yeni bir rekor kırdı

Nasdaq Bileşik Endeksi'nin yüzde0,9 yükseldiği günü Nvidia yüzde 2,4 artışla 138,07 dolardan tamamladı.

Hisse senedinin önceki rekor kapanışı olan 135,58 dolardı ve Nvidia’nın 10'a 1 hisse bölünmesinin ardından 18 Haziran'da gerçekleşmişti. Hisse senedi iki gün sonra gün içi en yüksek seviyesi olan 140,76 dolara ulaşmıştı.

Nvidia hisseleri bu yıl yapay zekâ ve şirketin gelişmiş yarı iletkenlerine olan talepteki artışla yüzde179 yükseldi. Aynı dönemde S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ta yükseliş yüzde23 oldu. Nvidia hissesinin değeri bu ay şimdiye kadar yaklaşık yüzde 14 arttı.

Melius analisti Ben Reitzes, pazartesi günü erken saatlerde hisse senedi için Al notunu yineleyerek 165 dolarlık fiyat hedefinin hala muhafazakâr olduğunu ve Nvidia'nın rekabet avantajını uzun vadede koruyacağını söyledi.

Reitzes, Nvidia'nın inanılmaz derecede üretken bir şirket olduğunu ve kârının ölçeğinin yatırımcıları memnun etmeye devam etmesi gerektiğini, bunun da hisse senedini yeni zirvelere taşıyabileceğini söyledi. Reitzes, Apple için 2,3 milyon dolar ve Meta Platforms için 2,4 milyon dolar olan çalışan başına gelirin Nvidia için 4,1 milyon dolar olduğunu belirtti.