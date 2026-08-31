Nvidia, MediaTek'e 3,5 milyar dolar yatırım yapacak

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Nvidia, yapay zekâ çipleri alanındaki iş birliğini derinleştirmek amacıyla MediaTek'e dönüştürülebilir tahviller yoluyla 3,5 milyar dolar yatırım yapacak.

Anlaşma kapsamında MediaTek, Nvidia'nın NVLink Fusion ve NVHBM teknolojilerini kullanacak. Böylece Nvidia'nın yapay zekâ veri merkezlerindeki özel tasarım çiplerin birbirine bağlanmasındaki rolünün genişlemesi bekleniyor.

MediaTek, gelecek yıl 80 milyar dolarlık veri merkezi segmentinden %15'e kadar pay almayı hedeflerken, bu yıl yapay zekâ çiplerinden yaklaşık 2 milyar dolar gelir bekliyor.

Nvidia ise büyük müşterilerinin kendi çiplerini geliştirdiği bir dönemde teknolojisini yapay zekâ altyapısının merkezinde tutmayı amaçlıyor.