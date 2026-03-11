Nvidia'dan 2 milyar dolarlık yatırım planı

Anlaşma kapsamında iki şirket, geniş ölçekli yapay zeka veri merkezlerinin tasarımı ve kurulumu için birlikte çalışacak. Nebius, Nvidia’nın en yeni teknolojilerine erken erişim sağlayacak ve büyük yapay zeka kümelerinin yönetimi için yazılım ve sistem geliştirme süreçlerinde iş birliği yapacak.

Nebius, ortaklığın küresel platformundaki bilişim kapasitesini artıracağını vurguladı. Şirket, bu ayın başında Missouri’nin Independence kentinde 1,2 gigawattlık veri merkezi kampüsü inşa etme izni aldı. Projenin yaklaşık 1.200 inşaat ve 130 kalıcı istihdam yaratması, ayrıca 20 yıl boyunca 650 milyon doları aşkın vergi yerine ödeme yapılması bekleniyor.

Nvidia, son dönemde yapay zeka altyapı tedarik zincirine yönelik yatırımlarını artırıyor. Geçen hafta şirket, Lumentum ve Coherent’e de 2’şer milyar dolarlık yatırım yaparak yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan ileri optik teknolojilerin geliştirilmesini hızlandırmayı hedefledi.