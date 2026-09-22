Nvidia'dan SB Energy'ye 1,5 milyar dolarlık ek yatırım

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Düzenleyici kuruma yapılan bildirime göre Nvidia, SB Energy'nin yeni çıkarılacak oy hakkı bulunmayan N sınıfı paylarını halka arz fiyatının yüzde 90'ına denk gelen seviyeden özel yerleştirme yoluyla satın alacak.

Bu işlemle Nvidia'nın SB Energy'ye toplam yatırımı 3 milyar dolara ulaşacak.

Veri merkezi yatırımlarına destek

Dünyanın en büyük yapay zekâ işlemcisi üreticisi olan Nvidia, son dönemde yapay zekâ ekosistemini desteklemek amacıyla çeşitli şirketlere yatırım yapıyor.

SB Energy ise artan veri merkezi altyapısı talebinden yararlanmayı hedefliyor. Şirketin sözleşmesi yapılmış veya inşaatı süren toplam 8,8 gigavatlık veri merkezi kapasitesi bulunuyor.

Bu projeler arasında Teksas ve Ohio'daki yatırımlar da yer alıyor.