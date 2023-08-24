Nvidia’nın geliri beklentiler üstünde geldi

Nvidia üçüncü çeyrek için Wall Street beklentilerinin çok üzerinde ciro tahmin etti.

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Nvidia, ikinci çeyrekte analist beklentilerinden daha iyi kar açıklamasının ardından, üçüncü çeyrek için de beklentilerin üzerinde bir ciro hedefi ortaya koydu.

İkinci çeyrekte hisse başına karını 0,519 dolardan 2,70 dolara çıkaran Nvidia'dan analistler 1,76-2,49 dolar aralığında kar bekliyorlardı.

Şirket'in cirosu da 11,22 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 13,51 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Nvidia üçüncü çeyrek için ciro tahminini ise, 12,61 milyar dolar olan Wall Street beklentilerinin çok üzerinde, 16 milyar dolar olarak açıkladı.