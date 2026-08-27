Nvidia’nın ‘güçlü’ bilançosunun şifreleri

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Deniz Güldağ

Nvidia'nın net kârı 59,7 milyar dolar, hisse başına kârı ise 2,46 dolar oldu. Her iki rakam da piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Şirketin rekor kıran finansal sonuçlarına rağmen Nvidia hisseleri, bilanço açıklamasının ardından yüzde 1,3 değer kaybetti.

Hisselerdeki düşüş, Nvidia'nın güçlü bilanço sonuçlarından ziyade yatırımcıların yapay zeka harcamalarına ilişkin artan endişelerini yansıttı.

Piyasada, teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yaptığı dev yatırımların sürdürülebilirliği ve bu harcamaların beklenen getiriyi sağlayıp sağlayamayacağı konusunda kaygılar giderek güçleniyor.

Nvidia yönetiminin dikkat çektiği talep artışı ile ilgili en temel kritiklerden biri, gelir tarafındaki yükselişe rağmen marjlarda baskı olması. Analistlere göre, şirket büyüyor ancak bu büyümenin maliyeti de yükseliyor.

Gelirin ne kadar arttığına bakmak yeterli olmayabilir. Şirket gelecek dönemdeki talep artışını karşılayabilmek için kapasite hazırlığı yapıyor.

Analistler, izlenmesi gereken önemli bir diğer risk unsurunun şirketlerin kendi çiplerini geliştirmeye başlamaları olduğuna, bu konuda özellikle Çin’den gelen baskıların uzun vadede rekabet unsuru olarak takip edilmeye devam edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.