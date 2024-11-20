Oaktree Capital Management eş başkanı: Çin ucuz varlık sunuyor

Bloomberg'e konuşan Howard Marks, "Tüm kariyerimi başkalarının yatırım yapılamaz olarak gördüğü varlıkları satın alarak yaptım. Bunu yaptığınızda ucuza alım fırsatınız olur. Çin'in yatırım yapılamaz olduğuna dair yorumlar kulağıma şarkı gibi geliyor" yorumunu yaptı.

Çin teşvik sağlamak için uğraşıyor

Marks'a göre Çin hükümeti doğru miktarda teşvik sağlamak için uğraşıyor. ABD ekonomisinin de iyi durumda olduğunu belirten Marks buna rağmen Çin'deki ucuz seviyelere göre Amerikan varlıklarının biraz yüksek olduğunu belirtti.