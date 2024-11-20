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Oaktree Capital Management eş başkanı: Çin ucuz varlık sunuyor

Oaktree Capital Management eş başkanı ve kurucu ortağı Howard Marks, diğer yatırımcıların dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'den uzak dursa da kendisinin yatırım yapacak ucuz varlıklar aradığını söyledi.

Haber Merkezi
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Oaktree Capital Management eş başkanı: Çin ucuz varlık sunuyor
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Bloomberg'e konuşan Howard Marks, "Tüm kariyerimi başkalarının yatırım yapılamaz olarak gördüğü varlıkları satın alarak yaptım. Bunu yaptığınızda ucuza alım fırsatınız olur. Çin'in yatırım yapılamaz olduğuna dair yorumlar kulağıma şarkı gibi geliyor" yorumunu yaptı.

Çin teşvik sağlamak için uğraşıyor

Marks'a göre Çin hükümeti doğru miktarda teşvik sağlamak için uğraşıyor. ABD ekonomisinin de iyi durumda olduğunu belirten Marks buna rağmen Çin'deki ucuz seviyelere göre Amerikan varlıklarının biraz yüksek olduğunu belirtti.

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