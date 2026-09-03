OCBC’den kritik yen uyarısı: BoJ faiz artırmazsa dolar/yen paritesi 160’ı aşabilir

Uluslararası döviz piyasalarında yen üzerindeki spekülatif baskılar yeniden yoğunlaşırken, finans devi OCBC yayımladığı son stratejik değerlendirme raporunda Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) para politikası takvimine dair öngörülerini paylaştı. Kurumun kıdemli stratejistleri Sim Moh Siong ve Christopher Wong tarafından kaleme alınan analizde, BoJ’un 18 Eylül’deki kritik toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak %1,25 seviyesine yükselteceği tahmin edildi. OCBC, atılacak bu kararlı adımın küresel piyasalarda dalgalanan dolar/yen paritesine ihtiyaç duyulan istikrarı getirebileceğini ve yendeki erimeyi durdurabileceğini ifade etti.

Faiz sabit kalırsa 160 yen riski masada duruyor

BoJ'un para politikasında eylemsiz kalmasının yaratacağı yapısal riskleri masaya yatıran kurum, bankanın faiz oranlarını mevcut seviyede sabit bırakması durumunda yen üzerindeki satış baskısının yıkıcı bir ivme kazanabileceğine dikkat çekti. Banka stratejistleri, merkez bankasının pasif kaldığı bu senaryoda dolar/yen paritesinin kritik bir psikolojik eşik olan 160 sınırını hızla aşabileceğini ve paritenin yeni döngü zirvelerini test etmek üzere yukarı yönlü sert bir ralliye girişebileceğini bildirdi.

Bessent’in açıklamaları Tokyo üzerindeki baskıyı körükledi

Japonya iç pazarındaki dinamiklerin yanı sıra ABD'den gelen siyasi açıklamalar da BoJ’un hareket alanını doğrudan daralttı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Japonya’nın ekonomi idaresini hedef alan son resmi beyanatları BoJ üzerindeki sıkılaştırma baskısını iyice kuvvetlendirdi. Tokyo yönetimine açık bir çağrıda bulunan Bakan Bessent, Japonya'yı yenin küresel ölçekte aşırı değersiz kalmasına zemin hazırlayan eski reflasyonist politikalardan tamamen uzaklaşmaya davet ederken, ülkedeki tırmanma eğiliminde olan enflasyonist risklere de açıkça işaret etti.

Küresel piyasalarda para politikasında normalleşme beklentisi

OCBC, Washington cenahından gelen bu doğrudan mesajların, BoJ’un uzun yıllardır sürdürdüğü ultra gevşek para politikasını normalleştirme ve rasyonel zemine çekme sürecini radikal bir şekilde hızlandıracağı beklentisini tescillediğini aktardı. Uluslararası piyasalarda Japonya'ya dair güç kazanan daha sıkı kararlar ve peş peşe faiz artırımı beklentileri, yene spekülatif bir koruma desteği sağlarken küresel carry trade pozisyonlarının da yeniden kapanma sürecini tetikledi.

Asya piyasalarındaki likidite akışını derinden sarsan bu yeni durum, fon yöneticilerinin küresel varlık dağılımlarında yen bazlı borçlanma maliyetlerini yeniden hesaplamalarına yol açtı. Özellikle Tokyo ve Washington arasındaki bu zımni strateji gerilimi, spekülatif sermayenin gelişmekte olan piyasalardan çekilerek daha korumacı enstrümanlara kaymasını hızlandırdı. Finansal istikrarı korumak adına atılacak adımların gecikmesi halinde ise sadece yerel ölçekte değil, tüm Asya-Pasifik genelinde tedarik zinciri finansmanını zorlayacak çok katmanlı bir kur şokunun tetiklenebileceği kaydedildi.