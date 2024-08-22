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OECD Bölgesi ekonomisi büyüdü

OECD Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü.

Haber Merkezi
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OECD Bölgesi ekonomisi büyüdü
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OECD Bölgesi ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde ilk çeyrek dönem ile aynı seviyede büyüdü.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan rapora göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre GSYH yüzde 0,5 arttı. Bir önceki dönemde de yüzde 0,4 büyüme yaşanmıştı.

Söz konusu dönemde G7 ülkelerinde büyüme yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e çıktı.

Bölgede yıllık bazda büyüme yüzde 1,8 olurken, G7 ülkelerinde büyüme yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşti.

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