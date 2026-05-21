OECD bölgesinde büyüme ilk çeyrekte sınırlı yükseldi

OECD bölgesinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 0,4'e yükseldi. Böylece büyüme, bir önceki çeyrekteki yüzde 0,2 seviyesinin üzerine çıktı.

OECD'nin geçici verilerine göre, veri bulunan 28 OECD ülkesinde görünüm karışık seyir izledi. İlk çeyrekte 20 ülke büyüme kaydederken, iki ülkede büyüme değişmedi, altı ülkede ise ekonomi daraldı.

G7 ülkeleri arasında büyüme İngiltere'de yüzde 0,2'den yüzde 0,6'ya, ABD'de ise yüzde 0,1'den yüzde 0,5'e hızlandı. İngiltere'deki ivmelenmede özel ve kamu tüketimindeki artış etkili olurken, ABD'de kamu harcamaları ve ihracattaki toparlanma ile yatırımlardaki artış büyümeyi destekledi.

Japonya'da büyüme yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e yükselirken, Almanya'da büyüme yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e çıktı. Kanada ekonomisi ise önceki çeyrekteki yüzde 0,2'lik daralmanın ardından yüzde 0,4 büyüdü.

Fransa'da ekonomi, önceki çeyrekteki yüzde 0,2'lik büyümenin ardından ilk çeyrekte yatay seyretti. OECD, özel tüketim, yatırım ve ihracattaki düşüşlerin ekonomik aktiviteyi baskıladığını belirtti.

İtalya'da ise büyüme yüzde 0,3'ten yüzde 0,1'e geriledi. OECD, yurt içi talepteki zayıflamanın etkili olduğunu kaydetti.

OECD ülkeleri arasında ilk çeyrekte en güçlü çeyreklik büyüme yüzde 1,7 ile Güney Kore'de görüldü. Finlandiya yüzde 0,9, Macaristan ve İsviçre ise yüzde 0,8 büyüdü.

En sert daralma ise yüzde 2 ile İrlanda'da kaydedildi. İsrail ve Meksika ekonomileri yüzde 0,8 küçüldü.

Yıllık bazda OECD büyümesi ilk çeyrekte yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e yükseldi. G7 ülkeleri içinde en güçlü yıllık büyüme yüzde 2,7 ile ABD'de görülürken, en düşük artış yüzde 0,3 ile Almanya'da gerçekleşti.