OECD bölgesinde enflasyon 16 ayın en düşüğünde

OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, 2023 yılının Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 5,7 oldu. Önceki ay enflasyon oranı yüzde 6,5 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece enflasyon oranı 2021 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bölgede, Almanya ve Japonya hariç tüm ülkelerde enflasyon söz konusu ayda geri geldi.

Aynı ayda enerji fiyatlarında yüzde 9,6 düşüş yaşanırken, gıda fiyatları artış hızı yüzde 10,9'dan yüzde 10,1'e indi.

G7 ülkelerinde enflasyon oranı yüzde 4,6'dan yüzde 3,9'a geriledi.