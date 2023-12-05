OECD bölgesinde enflasyon 2 yılın en düşüğünde

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde enflasyon ekim ayında, 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, 2023 yılının Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 5,6 oldu. Önceki ay enflasyon oranı yüzde 6,2 seviyesinde bulunuyordu.

Enflasyon 28 OECD ülkesinde düşüş gösterdi.

Çekirdek enflasyon yüzde 6,5 ile istikrarlı bir seyir izledi.

Gıda fiyatları artış hızı yüzde 8,1'den yüzde 7,4'e yavaşladı.