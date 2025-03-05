OECD Bölgesi'nde enflasyon değişmedi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bölgede enflasyon oranı ocak ayında üst üste üçüncü ayda da aynı seviyesini korudu.

OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, bölgede aralık ayında yüzde 4,7 olan tüketici fiyatları, ocak ayında da aynı geldi. Enflasyon 15 OECD ülkesinde yükselirken, 10'un da geriledi.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 4,9'dan yüzde 4,8'e indi. Enerji fiyatlarında bir önceki ay yüzde 3,8 olan artış hızı, geçen ay yüzde 4'e geldi. Gıda fiyat artış hızı ise, yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı.