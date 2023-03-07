OECD bölgesinde enflasyon, ocak ayında geriledi

OECD bölgesinde yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'deki yüzde 9,4'lük artıştan sonra, Ocak 2023'te yüzde 9,2'ye geriledi.Aralık 2022 ile Ocak 2023 arasında enflasyonda düşüşler OECD ülkelerinin yarısında, Kasım ve Aralık 2022 arasında ise üçte ikisinde kaydedildi. En yüksek enflasyon oranları Macaristan, Letonya, Litvanya ve Türkiye'de kaydedildi. Bu ülkelerin hepsinde yıllık enflasyon oranları ise yüzde 20'nin üzerinde.

Haziran 2022'de görülen zirvenin ardından OECD bölgesinde enerji enflasyonu bir önceki aya göre yavaşlayarak da olsa düşmeye devam etti. Enerji enflasyonu, Ocak 2023'te yüzde 16.4'e ulaşarak, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Enerji fiyatlarındaki düşüşün kısmen Hollanda'daki ve İtalya'daki enerji politikasındaki değişiklerden kaynaklandığı belirtilirken, Belçika, Danimarka, İtalya ve Türkiye'de Ocak 2023'te enerji fiyatlarındaki yavaşlama, büyük ölçüde Ocak 2022'de enerji için tüketici fiyat endeksindeki güçlü artışla (yani baz etkisi) ile açıklandı. OECD bölgesinde gıda enflasyonu Aralık 2022'deki yüzde 15.6'dan yüzde 15.2'ye gerilerken, gıda ve enerji hariç enflasyon sabit kaldı.