OECD Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5,4'e geriledi
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bölgede temmuz ayında enflasyonun düşüş gösterdiğini açıkladı.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Foreks Haber ile paylaştığı rapora göre, bölgede haziran ayında yüzde 5,6 olan tüketici fiyatları, temmuz ayında yüzde 5,4 seviyesine indi. Bölgede, Ağustos 2023’te enflasyon yüzde 6,1 seviyesindeydi.
Enflasyon, 38 OECD ülkesinin 17'sinde yükselirken, 11'ünde düştü.
Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 5,9'dan yüzde 5,5'e indi.
Enerji fiyatlarında bir önceki ay yüzde 2,3 olan artış, temmuz ayında yüzde 3,3 artışa döndü.
Gıda fiyat artış hızı da yüzde 4,7'den yüzde 4,3'e indi.