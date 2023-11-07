OECD bölgesinde enflasyon yüzde 6,2'ye geriledi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde enflasyon, iki aylık artışın ardından eylül ayında hafif bir düşüş gösterdi.

OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, 2023 yılının Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 6,2 oldu. Önceki ay enflasyon oranı yüzde 6,4 seviyesinde bulunuyordu.

Enflasyon 8 OECD ülkesinde artarken, 27'sinde düşüş gösterdi.

Aynı ayda enerji fiyatlarında düşüş yüzde 1,3'ten yüzde 0,5'e geldi.

Gıda fiyatları artış hızı yüzde 9,8'den yüzde 8,1'e yavaşladı.