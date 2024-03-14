OECD Bölgesi'nde işsizlik 17 aydır yüzde 5'in altında
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde işsizlik oranı ocak ayında bir miktar geriledi ve üst üste 17'inci ayda da yüzde 5'in altında kalmayı başardı.
OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, işsizlik oranı ocak ayında yüzde 4,9'dan yüzde 4,8'e indi. Böylece oran 2022 yılı Temmuz ayından bu yana yüzde 5 seviyesinin altında kalmaya devam etti.
İşsizlik oranı 6 OECD ülkesinde artarken, 3'ünde azaldı, 23'ünde ise değişiklik göstermedi.
Aynı ayda işsiz sayısı 33 milyon 767 binden 33 milyon 521 bine geriledi.
En yüksek işsizlik oranı yüzde 11,6 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran yüzde 2,4 ile Japonya'da gerçekleşti.