OECD bölgesinde işsizlik %4,8 oldu

OECD bölgesinde işsizlik oranı, Mart 2023'te yüzde 4.8 seviyesinde kalarak 2001'den bu yana üçüncü ayını rekor düşük seviyede geçirdi.

Aylık işsizlik oranı, 15 OECD ülkesinde değişmedi, 14'ünde düştü ve 5'inde yükseldi.

Bu oran, Kanada, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere sadece sekiz ülkede rekor düşük seviyesinde veya buna yakın oldu. İşsiz sayısı, Temmuz 2022'deki en düşük noktasına yakın kalarak 33.1 milyona geriledi.

Özellikle genç işsizlik oranı, Mart 2023'te yüzde 10.5'e düşerek 2005'ten bu yana en düşük değerini kaydetti. Avusturya ve Danimarka gibi ülkelerde genç işçiler arasındaki işsizlik oranında büyük düşüşler yaşandı.

Bu veriler, OECD bölgesindeki iş piyasasının genel olarak sağlam olduğunu ve istikrarlı bir şekilde iyileştiğini göstermektedir. İşsizlik oranındaki düşüşler, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artmasıyla bağlantılı olabilir. Ancak, genç işsizlik oranının hala yüksek olduğu ve bu konuda daha fazla çaba gerektiği de unutulmamalıdır.