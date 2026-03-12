OECD bölgesinde işsizlik oranı değişmedi

Japonya, Kore ve Meksika’da işsizlik yüzde 3 veya altında gerçekleşti. Finlandiya çift haneli işsizlik oranı bildiren tek OECD ülkesi olurken, İspanya’da oran Mart 2008’den bu yana ilk kez yüzde 10’un altına indi. Ocak ayında toplam işsiz sayısı 34,9 milyon kişi olarak kaydedildi. Bu rakam aralık ayına göre hafif düşüş gösterse de geçen yılın aynı dönemine göre yarım milyon daha yüksek.

Kadınlarda işsizlik yüzde 5,1, erkeklerde yüzde 4,8 oldu. Kadın işsizliği AB, Euro Bölgesi ve 19 OECD ülkesinde erkeklerden yüksek seyretti. En büyük farklar Kolombiya, Yunanistan ve Türkiye’de görüldü. Genç işsizliğindeki düşüşle birlikte yaş grupları arasındaki işsizlik farkı 0,3 puan azalarak 6,9 puana geriledi.

Euro Bölgesinde işsizlik yüzde 6,1, AB’de yüzde 5,9 ile rekor düşük seviyelerde kaldı. İtalya’da oran yüzde 5,1 ile 2004’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Danimarka’da ise kadın işsizliğindeki artış nedeniyle oran yüzde 7,4’e çıkarak 2004’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD için Şubat 2026 tahmini işsizlik oranı yüzde 4,4 ile sabit kaldı.