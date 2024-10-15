OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı yatay seyrini sürdürüyor

OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, işsizlik oranı haziran ve temmuz aylarında gördüğü yüzde 5 seviyesinden, ağustos ayında yüzde 4,9 seviyesine indi.

Aynı ayda işsiz sayısı 34 milyon 670 binden 34 milyon 400 bine geriledi.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 11,3 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran yüzde 2,4 ile Güney Kore'de gerçekleşti.

Bölgede istihdam ve işgücü katılım oranları 2024'ün ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 70,2 ve yüzde 74 olarak sabit kaldı. Bu seviyeler sırasıyla 2005 ve 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeler oldu. Her iki gösterge de Fransa, Almanya, Japonya ve Meksika dahil olmak üzere 38 OECD ülkesinin 13'ünde rekor seviyelerinde veya yakınındaydı.