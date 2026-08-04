OECD bölgesinde yıllık enflasyon geriledi

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OECD genelinde yıllık tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye gerileyerek üst üste üç aylık yükselişin ardından düşüş kaydetti.

Haziran ayında manşet enflasyon 20 OECD ülkesinde gerilerken, 6 ülkede yükseldi, 12 ülkede ise yatay veya sınırlı değişim gösterdi. 9 ülkede enflasyon yüzde 2 veya altında gerçekleşirken, bunların üçünde yüzde 1'in altında kaldı.

Enerji enflasyonu yıllık bazda 4 puan gerileyerek yüzde 11,7'ye düştü. Verisi bulunan 37 OECD ülkesinin 24'ünde enerji enflasyonu gerilerken, 10 ülkede yükseldi ve 6 ülkede yüzde 15'in üzerinde gerçekleşti.

Gıda enflasyonu ile gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon da haziran ayında 0,2 puan gerileyerek sırasıyla yüzde 3,4 ve yüzde 3,6 seviyesine indi.