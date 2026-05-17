OECD raporu: Avrupa’da maaş ve alım gücü farkı derinleşiyor

OECD tarafından yayımlanan ve 22’si Avrupa Birliği üyesi toplam 27 Avrupa ülkesini kapsayan “Vergi Ücretleri 2026” raporunun verileri paylaşıldı.

Avrupa ülkeleri arasında yalnızca nominal maaşlarda değil, yaşam maliyetleri hesaba katıldığında satın alma gücü açısından da dikkat çekici farklar bulunuyor. Rapora göre, Avrupa genelinde brüt maaşı 100 bin Euro barajını aşabilen tek ülke İsviçre oldu. İsviçre’yi İskandinav ve Benelüks ülkeleri takip etti.

Avrupa'daki yıllık ortalama brüt maaş sıralamasının ilk basamakları şu şekilde şekillendi:

Sıra Ülke Yıllık Ortalama Brüt Maaş (Euro) Konumu / Özelliği

1 İsviçre 107.000 100 bin Euro sınırını geçen tek ülke

2 İzlanda 85.950 genel sıralamada ikinci

3 Lüksemburg 77.844 AB ülkeleri arasında lider

4 Danimarka 71.961 ilk beş içerisinde

5 Hollanda 69.028 ilk beş içerisinde

Almanya zirvede, İngiltere yakın takipte

Avrupa'nın en büyük beş ekonomisi kendi içinde kıyaslandığında, kuzey ve güney hatları arasında belirgin bir ücret ayrışması yaşandığı görüldü. Almanya 66 bin 700 Euro ile büyük ekonomiler arasında başı çekerken, Birleşik Krallık 65.340 Euro ile hemen arkasından geldi.

Diğer üç büyük ekonomide ise yıllık brüt kazançlar şu şekilde kaydedildi:

Fransa: 45.964 Euro

İtalya: 36.594 Euro

İspanya: 32.678 Euro

Raporda, Almanya ve Birleşik Krallık’taki ortalama ücretlerin İspanya’daki rakamların iki katından fazla olması en dikkat çekici yapısal farklardan biri olarak öne çıktı.

AB’nin en düşük maaşı Slovakya’da

Avrupa Birliği içindeki en düşük yıllık maaşa sahip ülke 19 bin 590 Euro ile Slovakya oldu. Listede yer alan 22 AB üyesi ülkeden 9’u, yıllık 30 bin Euro sınırının altında kaldı.

Macaristan, Letonya, Çekya, Portekiz ve Polonya’da ortalama kazançlar 25 bin Euro’nun altında seyrederken; Estonya, Yunanistan ve Litvanya ise 30 bin Euro eşiğine yaklaşsa da bu sınırı aşmayı başaramadı.

Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklarını ortadan kaldıran Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) hesaplamaya dahil edildiğinde, Avrupa’daki ücret uçurumunun nominal rakamlara kıyasla daraldığı görüldü.

Nominal maaş sıralaması ile satın alma gücü sıralaması karşılaştırıldığında en büyük sıçramayı Türkiye gerçekleştirdi.

Türkiye, nominal bazda (enflasyon veya diğer değişkenler hesaba katılmadan) listenin sonuncu sırasındayken, satın alma gücü dikkate alındığında 9 basamak birden yükselerek 18. sıraya yerleşti.

Almanya da benzer bir grafik çizerek satın alma gücüyle 7. sıradan 2. sıraya yükseldi. İzlanda 2. sıradan 9. sıraya, Estonya ise 20. sıradan 25. sıraya gerileyerek satın alma gücü bazında en çok düşüş yaşayan ülkeler oldu.

Avrupa’daki maaş farklarının arkasında 3 temel neden var

Euronews Business’a açıklamalarda bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uzmanları, Avrupa ülkeleri arasındaki bu belirgin ücret farklarını belirleyen üç ana etkeni sıraladı. Finans ve teknoloji gibi katma değeri yüksek sektörlerin ağırlıkta olduğu ülkeler daha yüksek maaş ödüyor. Sendikalaşma ve toplu pazarlık gücünün yüksek olduğu ülkelerde ücretler daha yukarıda seyrediyor. Yüksek fiyat seviyeleri, nominal ücretlerin de yukarı çekilmesine neden oluyor.