OECD, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2022 yılı için Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini eylül ayındaki tahmini olan yüzde 5,4'ten yüzde 5,3'e düşürürken, küresel ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 3'ten yüzde 3,1 seviyesine yükseltti.

OECD bugün yayımladığı ekonomik görünüm raporunda, Türk ekonomisi ve küresel ekonomi için 2023'teki büyüme hedeflerini sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,2'de sabit tuttu. OECD, Türk ekonomisinin 2024'te yüzde 3,4 büyümesini bekliyor.

Türkiye'de enflasyonun düşmesini ancak yüzde 40'ın üzerinde kalmasını bekleyen OECD, "Artan belirsizlik yatırımları sınırlarken, hanelerin satın alma gücü azalacak. İhracat, dış talepteki zayıflığın etkisi ile yavaşlayacak" dedi.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 73,2

Türkiye'de enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 73,2 olmasını bekleyen OECD, 2023 sonunda enflasyonun yüzde 44,6'ya ve 2024 yılında yüzde 42,1'e gerileyeceğini tahmin etti.

Türkiye'de işsizliğin 2023 yılında yüzde 10'un üzerinde kalacağını öngören OECD, "Büyük dış finansman ihtiyacı ve düşük rezerv tamponları ekonomiyi şoklara karşı oldukça kırılgan bırakacak" dedi.

OECD, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) güveni desteklemek ve enflasyon beklentilerini yeniden çıpalamak için politika faizini artırmasının ve resmi enflasyon hedefine doğru gerçekçi bir yakınsama patikası için güvenilir bir ileriye dönük yönlendirme yapmasının gerektiğini vurguladı.

Raporda "Haneleri enerji fiyatlarındaki artıştan korumak için alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz ancak mali maliyetlerin yönetilebilir tutulması için bu tedbirlerin geçici ve hedefe yönelik olması gerekli" denildi.

Güven zayıfladı, belirsizlik yüksek

Rapora göre, büyüme ivme kaybederken, enflasyon uzun süre yüksek seviyede kalıyor, güven zayıfladı ve belirsizlik yüksek. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı fiyatları, özellikle enerji için önemli ölçüde yükseltti ve buna bağlı olarak enflasyonist baskıları arttı.

Merkez bankaları tarafından politika faiz oranlarını yükseltmeye yönelik alışılmadık derecede güçlü ve yaygın adımlar, küresel finansal koşulları önemli ölçüde sıkılaştırdı.

OECD, bu görünüm altında küresel GSYH büyümesinin bu yıl yüzde 3,1 -yani pandemi sonrası 2021 yılında görülen yüzde 5,9'un yaklaşık yarısı- olmasını, gelecek yıl yüzde 2,2'ye doğru daha da yavaşlamasını ve 2024 yılında merkez bankalarının politika faiz oranlarını gevşetmeye yönelik ilk adımlarının etkisiyle yüzde 2,7'ye çıkmasını bekliyor.

Büyük ekonomilerin enflasyonunda düşüş bekleniyor

OECD, 2022 yılı büyüme beklentisini ABD için yüzde 1,5'ten yüzde 1,8'e yükseltirken, gelecek yıl beklentisini yüzde 0,5 olarak korudu, 2024 yılı beklentisini yüzde 1 olarak belirledi. Enflasyon için bu yıl yüzde 6,2 olan öngörüde bir değişiklik olmazken, gelecek yılın beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı. 2024 yılında ise enflasyonun yüzde 2,6'ya doğru geri geleceği öngörüldü.

Euro Bölgesi için büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e, gelecek yıl için yüzde 0,3'ten yüzde 0,5'e çıkarılırken, 2024 beklentisi yüzde 1,4 olarak belirlendi. Bu yıl için yüzde 8,1'den yüzde 8,3'e, gelecek yıl için yüzde 6,2'den yüzde 6,8'e çıkarılan enflasyon için 2024 yılı beklentisi yüzde 3,4 olarak açıklandı.

OECD, büyük gelişmiş ekonomilerde manşet enflasyonun bu yıl yüzde 6,3'ü gördükten sonra, gelecek yıl yüzde 4,25'e düşmesini, 2024'de yüzde 2,5'e gerimesini bekliyor.

2021 yılında pandemi sonrası yüzde 10 gibi yüksek bir oranda büyüyen global ticaretin, bu yıl yüzde 5,4 büyüdükten sonra gelecek sene yüzde 2,9 büyümeye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. 2024 yılı için ise ticarette yüzde 3,8 artış öngörülüyor.