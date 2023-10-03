OECD ülkelerinde enflasyon yükselişini sürdürdü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün yavaşlamasıyla beraber yükselişini sürdürdü.

OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, 2023 yılının Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 6,4 oldu. Önceki ay enflasyon oranı yüzde 5,9 seviyesinde bulunuyordu.

Enflasyon 14 OECD ülkesinde artarken, bunların 9'unda 0,5 puan veya daha yüksek artış yaşandı.

Aynı ayda enerji fiyatlarında düşüş yüzde 7,5'ten yüzde 1,4'e kadar indi. Gıda fiyatları artış hızı yüzde 9,2'den yüzde 8,8'e yavaşladı.

G7 ülkelerinde enflasyon oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4,2'ye yükseldi.