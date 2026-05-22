OECD ülkelerinde işsizlik sabit kaldı

OECD ülkelerinde işsizlik oranı Mart 2026'da yüzde 5 seviyesinde sabit kaldı. İşsizlik oranı son dört yıldır bu seviyede veya hemen altında seyrediyor.

Şubat 2026'ya kıyasla işsizlik oranı, verisi bulunan 32 OECD ülkesinin 22'sinde genel olarak değişmezken, 8 ülkede geriledi. Yunanistan ve İsveç'te ise işsizlik oranı yükseldi.

İsrail, Japonya, Güney Kore ve Meksika'da işsizlik oranı yüzde 3'ün altında kalmaya devam ederken, Finlandiya ve İspanya çift haneli işsizlik oranlarını korudu.

Aynı dönemde OECD genelindeki işsiz sayısı şubat ayına göre 400 binden fazla azalarak toplam 35 milyon kişiye geriledi.