OECD'de enflasyon mayısta yükseldi: Enerji fiyatları etkili oldu
OECD ülkelerinde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 4,6'ya yükselirken, artışta enerji fiyatlarındaki ivmelenme belirleyici oldu. Gıda enflasyonu gerilerken, çekirdek enflasyonda ise sınırlı yükseliş kaydedildi.
OECD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazında yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 4,6'ya yükselirken, nisanda yüzde 4,4 seviyesindeydi.
Manşet enflasyon 16 OECD ülkesinde artarken, 8 ülkede geriledi ve 14 ülkede yatay veya büyük ölçüde değişmeden kaldı.
OECD genelinde enerji enflasyonu mayısta yıllık yüzde 15,8'e yükselerek nisandaki yüzde 13,2 seviyesinin üzerine çıktı. Verisi bulunan 37 OECD ülkesinin 26'sında enerji enflasyonu artarken, 11'inde geriledi. Kanada, Litvanya, Türkiye ve ABD'de enerji enflasyonu yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşirken, Kosta Rika, Danimarka, İzlanda, Japonya ve Norveç'te enerji enflasyonu negatif kaldı.
Gıda enflasyonu OECD genelinde 0,4 puan gerileyerek yüzde 3,6'ya inerken, düşüş ülkelerin büyük bölümünde görüldü. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise 0,2 puan artarak yüzde 3,8'e yükseldi.