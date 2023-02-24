OECD'den küresel ekonomiye dair "ılımlı" görüş

CNBC'ye konuşan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, “2023′ün başında dünya için görünüm, sadece iki veya üç ay önce olacağını düşündüğümüzden biraz daha parlak” dedi.

OECD başkanı, bu hafta Hindistan’ın Bengaluru kentinde düzenlenen G-20 finans liderleri toplantısı öncesinde, “Aslında, enerji ve gıda fiyatları zirve noktalarından önemli ölçüde daha düşük” açıklamasında bulundu.

Cormann, Avrupa’nın enerji kaynaklarını “başarılı bir şekilde” çeşitlendirmeyi başarması nedeniyle enerji fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü kaydetti. Buna ek olarak, “ılımlı bir kış, gaz fiyatlarını düşük tutan enerji talebini azaltmaya yardımcı oldu" dedi.

“Küresel ekonominin, 2023′te yüzde 2,2′ye yavaşlamadan ve 2024′te yüzde 2,7′nin altında bir hızda orta düzeyde toparlanmasından önce, mütevazı bir yüzde 3,1 ile savaştan önce beklenen sonuçların çok altında büyüyeceği tahmin ediliyor" diye ekledi.

Enflasyon riskleri devam ediyor

OECD başkanı, yine de enflasyon risklerinin devam ettiğini ve bu konunun ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

“Enflasyon düşmeye başlıyor, ancak henüz enflasyon mücadelesinin sonuna varmış değiliz. Enflasyonla mücadele için yapılacak daha çok iş var ve bu riskleri beraberinde getiriyor” dedi.

Risklerin iyi yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Cormann "Bunlar, haftalar ve aylar boyunca iyi bir şekilde yönetilmesi gereken riskler” yorumunda bulundu.

"Fed geçen yıl agresif bir tutum sergiledi"

OECD başkanı, Amerika Merkez Bankası'nın artan fiyat baskılarını dizginlemek için faiz oranlarını yükseltmek açısından “geçen yıl agresif bir eylem” gerçekleştirdiğini vurguladı.

Cormann, Fed’in enflasyonla daha istikrarlı bir şekilde savaşmaya devam ettiğini ve verilerin gelmesine izin vererek ve önlemlerin yürürlüğe girmesine izin verdiğini belirtti.