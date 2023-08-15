Olağanüstü karar rubleyi destekledi

Rusya Merkez Bankası'nın rubledeki keskin değer kaybı sonrasında para politikasını gözden geçirmek ve faiz artırmak için olağanüstü toplanma kararı alması bu sabah rubleyi güçlendirdi.

Dün ABD doları karşısında 102,38 seviyelerine kadar gerileyen ruble, Rusya MB'nin olağanüstü toplantı kararını duyurmasının ardından başlayan toparlanmasını sürdürdü ve bu saban 95,64'e kadar yükseldi.

ABD doları, Rus rublesi (UBSRUB) şu sıralarda düne göre yüzde 0,35 düşüşle 96,66 seviyesinden işlem görüyor.