Önce Avrupa mı faiz indirir ABD mi? Dev fon değerlendirdi

BlackRock Makro Kredi Araştırmaları Başkanı Amanda Lynam ve Makro Kredi Araştırmaları Stratejisti Dominique Bly, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerine ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha erken başlayabileceğini söyledi.

Analistler, ABD'nin dirençli ekonomik büyümesi ve yapışkan enflasyonunun Fed'in faiz indirimlerine başlamasını ECB'nin başlaması beklenen Haziran ayından sonraya erteleyebileceğini ifade etti.

Analistler, "Fed'in gevşeme döngüsüne 2024'ün ikinci yarısında başlamasını beklerken, bu (nispeten geniş) zaman dilimine ilişkin riskleri artık daha erken bir tarihe kaymış olarak görmüyoruz. Aksine, artık onları daha dengeli olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.