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OPEC, global ekonomi büyüme beklentisini değiştirmedi

OPEC, 2024 ve 2025 yılları için global ekonomi büyüme beklentisini değiştirmedi.

Haber Merkezi
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OPEC, global ekonomi büyüme beklentisini değiştirmedi
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin büyüme tahmininde değişikliğe gitmedi. OPEC'in Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporunda, global büyüme beklentilerine de yer verildi.

OPEC, global büyüme beklentisini 2024 yılı için yüzde 3,1, 2025 yılı için yüzde 3 olarak korudu.

Kurum, ABD için 2024 yılı beklentisini yüzde 2,7'den yüzde 2,8'e, 2025 yılı beklentisini yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkardı.

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