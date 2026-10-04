OPEC+ kararını verdi: Petrol arzında mevcut politika sürdürülecek

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OPEC+ tarafından pazar günü çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, kasım ayına ilişkin üretim hedeflerinin mevcut seviyelerde tutulması kararlaştırıldı. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan ve Umman'ın yer aldığı yedi çekirdek üyenin aldığı karar, piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Körfez'deki arz kaybı piyasayı sıkıştırıyor

Reuters'in aktardığı bilgilere göre ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı, Körfez bölgesindeki petrol üretimi ve ihracatı üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Bölgeden yapılan petrol ihracatının normal seviyelerin yaklaşık yüzde 60 ila yüzde 80'i arasında gerçekleştiği belirtiliyor.

UBS analisti Giovanni Staunovo, üretimin belirlenen kotaların oldukça altında kalmasının küresel petrol piyasasındaki sıkışıklığın devam etmesine neden olduğunu ifade etti.

G7 ülkelerinin yükselen akaryakıt fiyatlarını sınırlamak amacıyla acil durum rezervlerinden önümüzdeki dört aylık dönemde toplam 100 milyon varil petrol ve dizeli piyasaya sunacağını açıklaması ise cuma günü petrol fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Brent petrolün vadeli kontratları cuma günü 6 sent değer kaybederek varil başına 102,25 dolardan günü tamamladı. ABD Batı Teksas türü ham petrolünün (WTI) fiyatı ise 1,76 dolar gerileyerek 91,11 dolara indi.

Brent petrol savaş öncesi seviyenin oldukça üzerinde

Rezervlerin piyasaya sürülmesine yönelik adımlara karşın Brent petrolün fiyatı, savaşın başladığı şubat ayındaki yaklaşık 73 dolarlık seviyenin belirgin biçimde üzerinde bulunuyor. Brent'in varil fiyatı 100 dolar eşiğinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Savaşın yarattığı belirsizlik, gelecekteki petrol üretim kapasitesine ilişkin öngörüleri de zorlaştırıyor. Bunun yanı sıra, 2027 yılı üretim kotalarının belirlenmesinde önem taşıyan OPEC+ ülkelerinin üretim kapasitesine yönelik değerlendirme süreci de gecikmiş durumda.

OPEC+ verilerine göre, grubun yedi çekirdek üyesinin ağustos ayındaki toplam petrol üretimi günlük 25 milyon varil olarak gerçekleşti. Ağustos üretimi, temmuz ayına kıyasla günlük 630 bin varillik artış gösterdi.

Buna rağmen söz konusu ülkelerin toplam üretimi, savaş öncesindeki seviyenin günlük yaklaşık 5 milyon varil altında bulunuyor.

OPEC+ kapasite incelemesinin sonuçlarını bekliyor

OPEC+ halen günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kesintisini uygulamaya devam ediyor. Grup, üretim kapasitesine ilişkin yürütülen incelemenin sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Sektör kaynakları, OPEC+'ın yeni bir üretim değişikliğine gitmesinin 2027 yılından önce beklenmediğini belirtiyor. Yedi çekirdek üyenin bir sonraki toplantısı ise 1 Kasım'da gerçekleştirilecek.