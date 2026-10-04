OPEC+ petrol üretim kotalarını sabit tutmaya hazırlanıyor
Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel petrol arzını baskıladığı bir dönemde, OPEC+ ülkeleri gelecek ayki petrol üretim kotalarını sabit tutma konusunda prensipte uzlaşmaya vardı.
Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan ve Rusya'nın öncülük ettiği yedi ülkeden oluşan OPEC+ grubu, mevcut stratejisine sadık kalarak kasım ayında üretim hedeflerinde değişikliğe gitmeyecek. Kararın bugün gerçekleştirilecek çevrim içi toplantıda resmiyet kazanması öngörülüyor.
Bu hamle, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol vadeli kontratlarının varil başına 100 dolar sınırına yaklaşması ve dizel fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından geldi. Öte yandan, artan enerji maliyetlerinin küresel ekonomi üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla G7 ülkeleri acil durum petrol rezervlerini piyasaya sürme kararı almıştı.