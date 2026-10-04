  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. OPEC+ petrol üretim kotalarını sabit tutmaya hazırlanıyor
Takip Et

OPEC+ petrol üretim kotalarını sabit tutmaya hazırlanıyor

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel petrol arzını baskıladığı bir dönemde, OPEC+ ülkeleri gelecek ayki petrol üretim kotalarını sabit tutma konusunda prensipte uzlaşmaya vardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
OPEC+ petrol üretim kotalarını sabit tutmaya hazırlanıyor
Takip Et

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan ve Rusya'nın öncülük ettiği yedi ülkeden oluşan OPEC+ grubu, mevcut stratejisine sadık kalarak kasım ayında üretim hedeflerinde değişikliğe gitmeyecek. Kararın bugün gerçekleştirilecek çevrim içi toplantıda resmiyet kazanması öngörülüyor.

Bu hamle, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol vadeli kontratlarının varil başına 100 dolar sınırına yaklaşması ve dizel fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından geldi. Öte yandan, artan enerji maliyetlerinin küresel ekonomi üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla G7 ülkeleri acil durum petrol rezervlerini piyasaya sürme kararı almıştı.

BofA 28 Eylül-2 Ekim arasında bu 10 hisseden yüklü satış yaptı: Dev hisseler listedeBofA 28 Eylül-2 Ekim arasında bu 10 hisseden yüklü satış yaptı: Dev hisseler listedeBorsa Haberleri

 