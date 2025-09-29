  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. OPEC+ ülkeleri petrolde yeni üretim artışına hazırlanıyor
Takip Et

OPEC+ ülkeleri petrolde yeni üretim artışına hazırlanıyor

OPEC+'ın günlük en az 137.000 varillik yeni bir üretim artışını onaylaması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
OPEC+ ülkeleri petrolde yeni üretim artışına hazırlanıyor
Takip Et

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre OPEC+, yükselen petrol fiyatlarıyla gelecek Pazar günü yapılacak toplantısında günlük en az 137.000 varillik yeni bir üretim artışını onaylaması bekleniyor.

OPEC+, Nisan ayından itibaren üretim kesintisi stratejisini tersine çevirdi ve pazar payını artırmak ile ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarını düşürme baskısına yanıt vermek amacıyla şimdiden günlük 2,5 milyon varilden fazla üretim kotası artırımı yaptı. Bu rakam, dünya talebinin yaklaşık yüzde 2,4’üne denk geliyor.

Sekiz OPEC+ ülkesi, kasım ayı üretimine karar vermek için 5 Ekim’de bir toplantı yapacak.

Petrol fiyatları yıl başında varil başına 80 doların üzerinden düşüş yaşasa da, Nisan ayında OPEC’in üretim artırımlarına başlamasından bu yana çoğunlukla 60-70 dolar bandında dalgalandı.

Küresel Ekonomi
Borç sarmalı derinleşiyor, Batı’da kriz riski güçleniyor
Borç sarmalı derinleşiyor, Batı’da kriz riski güçleniyor
ABD'de çip içeriğine göre vergilendirme planı: Elektronik ürünlere yeni zam mı gelecek?
ABD'de çip içeriğine göre vergilendirme planı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Alman havayolu devi binlerce personelini işten çıkaracak!
Alman havayolu devi binlerce personelini işten çıkaracak!
Fed'in enflasyon göstergesi beklentiye paralel
Fed'in enflasyon göstergesi beklentiye paralel
Morgan Stanley: Euro Bölgesi tahvil arzı 2026'da artacak
Morgan Stanley: Euro Bölgesi tahvil arzı 2026'da artacak