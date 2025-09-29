OPEC+ ülkeleri petrolde yeni üretim artışına hazırlanıyor

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre OPEC+, yükselen petrol fiyatlarıyla gelecek Pazar günü yapılacak toplantısında günlük en az 137.000 varillik yeni bir üretim artışını onaylaması bekleniyor.

OPEC+, Nisan ayından itibaren üretim kesintisi stratejisini tersine çevirdi ve pazar payını artırmak ile ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarını düşürme baskısına yanıt vermek amacıyla şimdiden günlük 2,5 milyon varilden fazla üretim kotası artırımı yaptı. Bu rakam, dünya talebinin yaklaşık yüzde 2,4’üne denk geliyor.

Sekiz OPEC+ ülkesi, kasım ayı üretimine karar vermek için 5 Ekim’de bir toplantı yapacak.

Petrol fiyatları yıl başında varil başına 80 doların üzerinden düşüş yaşasa da, Nisan ayında OPEC’in üretim artırımlarına başlamasından bu yana çoğunlukla 60-70 dolar bandında dalgalandı.