OPEC+ üretim kesintisi kararını teyit etti

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevrim içi düzenledikleri 48'inci Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, tüm ülkelerin 5 Ekim'deki 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı ve fazla üretimin telafi edilmesi mekanizmasına tam uyum sağlaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bazı üye ülkelerin dün açıkladığı gönüllü kesinti kararları da teyit edilerek, petrol üretiminde mayıs ayından itibaren Suudi Arabistan'ın günlük 500 bin varil, Irak'ın 211 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 144 bin varil, Kuveyt'in 128 bin varil, Kazakistan'ın 78 bin varil, Cezayir'in 48 bin varil, Umman'ın 40 bin varil ve Gabon'un 8 bin varil kesinti yapacağı belirtildi. Rusya'nın ise şubatta açıkladığı günlük 500 bin varil üretim kesintisi kararını yıl sonuna kadar uzattığı kaydedildi.

Kararın, petrol piyasasının istikrarını desteklemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir olduğu vurgulanan açıklamada, toplam gönüllü üretim kesintisinin günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde olacağı ifade edildi.

Böylece, grubun mayıs ayı itibarıyla uygulayacağı toplam üretim kesintisi miktarı günlük 3,6 varil seviyesine ulaştı.

Bir sonraki JMMC Toplantısı'nın 4 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı.