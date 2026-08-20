OPEC’in 2050 petrol tahmini: Talep günlük 124,1 milyon varile ulaşacak

OPEC, küresel petrol talebindeki yükseliş trendinin 2050’ye kadar devam edeceğini öngörüyor. Kuruluşun uzun vadeli enerji piyasalarına ilişkin beklentileri, 2026 Dünya Petrol Görünümü (WOO) raporunda yayımlandı.

Rapora göre petrol talebi 2030’da günlük 113,3 milyon varile ulaşacak. Ardından yükseliş sürecek ve 2050’de 124,1 milyon varile çıkacak. Bununla birlikte doğal gaz tüketiminde de güçlü büyüme bekleniyor. Talebin 2050’de 91 milyon varil petrol eşdeğerini aşacağı tahmin ediliyor. OPEC, küresel petrol talebinin 2050’de günlük 124,1 milyon varile ulaşacağını öngörüyor.

Talep artışında Hindistan başı çekecek

OPEC’e göre talep artışının büyük bölümü OECD dışındaki ekonomilerden gelecek. Özellikle Hindistan, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika öne çıkacak. Bu bölgelerin toplam petrol talebi 2050’ye kadar günlük 25,2 milyon varil artacak. En büyük katkının ise Hindistan’dan gelmesi bekleniyor.

Hindistan’ın petrol talebindeki artışının günlük 8,1 milyon varile ulaşacağı tahmin ediliyor. Diğer Asya ülkelerinde ise 5,3 milyon varillik artış bekleniyor. Ayrıca Orta Doğu’daki artış 4,7 milyon varil olarak öngörülüyor. Afrika’da ise günlük 4,3 milyon varillik yükseliş hesaplanıyor. Latin Amerika’daki artışın 2,8 milyon varil olması bekleniyor. Çin’in talebindeki yükseliş ise 1,1 milyon varilde kalacak.

Petrol talebinde karayolu, petrokimya ve havacılık öne çıkacak

Sektörel dağılımda en yüksek talep artışı karayolu taşımacılığında bekleniyor. Bu alandaki tüketim günlük 5,7 milyon varil yükselecek. Petrokimya sektöründeki artışın ise 4,6 milyon varile ulaşacağı öngörülüyor. Havacılık sektörünün katkısı da günlük 4,2 milyon varil olacak.

Ürün bazında jet yakıtı ve kerosen tüketimi öne çıkıyor. Bu gruptaki artışın 4,2 milyon varile ulaşması bekleniyor. Ayrıca dizel ve gazyağında 3,8 milyon varillik artış tahmin ediliyor. LPG ve etanda ise 3,5 milyon varillik yükseliş bekleniyor. Nafta talebinin 3,2 milyon varil artacağı öngörülüyor. Benzindeki artışın ise günlük 2,4 milyon varil olması bekleniyor.

OPEC’in 2050 araç tahmini

Küresel araç filosunun önümüzdeki 25 yılda önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Araç sayısı 2025’te yaklaşık 1,75 milyar seviyesinde bulunuyor. OPEC, bu sayının 2050’de yaklaşık 3 milyara ulaşacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte elektrikli araçlar en hızlı büyüyen segment olacak. Ancak içten yanmalı motorlu araçların ağırlığının devam etmesi bekleniyor. OPEC’e göre içten yanmalı araçlar 2050’de küresel araç filosunun yaklaşık yüzde 73’ünü oluşturacak.

Küresel enerji talebi 2050’de yüzde 23 artacak

Küresel birincil enerji talebinin de uzun vadede yükselmesi bekleniyor. Talep 2025’te günlük 312 milyon varil petrol eşdeğeri seviyesinde bulunuyor. OPEC, bu rakamın 2050’de yaklaşık 383 milyon varile çıkacağını öngörüyor. Böylece 25 yıllık artış yaklaşık yüzde 23 olacak.

Petrolün enerji karmasındaki en büyük kaynak olmayı sürdürmesi bekleniyor. Kaynağın 2050’deki payı yüzde 30’un biraz altında olacak. Bununla birlikte petrol ve doğal gazın toplam payı yüzde 54 seviyesinde gerçekleşecek.

Enerjide doğal gazın ağırlığı artıyor

Doğal gazın küresel enerji sistemindeki ağırlığının da artması bekleniyor. Talep 2050’ye kadar 19,3 milyon varil petrol eşdeğeri yükselecek. Böylece doğal gaz talebi günlük 91 milyon varil petrol eşdeğerinin üzerine çıkacak.

Artışın önemli bölümü OECD dışındaki ekonomilerden gelecek. Özellikle elektrik üretimi ve petrokimya sektörü talebi destekleyecek. Ayrıca konutlardaki enerji tüketiminin de büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.

Buna karşılık OECD ülkelerinde farklı bir görünüm öngörülüyor. Doğal gaz talebinin 2040 sonrasında yataylaşması bekleniyor. Ardından enerji verimliliği ve emisyon politikaları nedeniyle sınırlı düşüş tahmin ediliyor.

OPEC’ten enerji dönüşümü öngörüsü

OPEC, yenilenebilir enerji kaynaklarında da güçlü büyüme öngörüyor. Talebin 2050’ye kadar 51,3 milyon varil petrol eşdeğeri artması bekleniyor.

Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi bu büyümenin büyük bölümünü sağlayacak. Yenilenebilir kaynakların enerji karmasındaki payı da yükselecek.

Bu oran 2025’te yaklaşık yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. OPEC, payın 2050’de yüzde 26’ya ulaşacağını tahmin ediyor. Nükleer enerji talebinde de 10,5 milyon varil petrol eşdeğerlik artış bekleniyor. Buna karşılık kömür kullanımında belirgin düşüş öngörülüyor. Kömür talebinin dönem boyunca 29,3 milyon varil petrol eşdeğeri azalması bekleniyor.

Küresel elektrik talebi 2050’de iki katına yaklaşacak

Küresel elektrik ihtiyacında da güçlü artış öngörülüyor. Üretim 2025’te yaklaşık 32 bin teravatsaat seviyesinde bulunuyor. OPEC’e göre elektrik üretimi 2050’de 59 bin 500 teravatsaate yükselecek. Artışın yaklaşık yüzde 75’i gelişmekte olan ekonomilerden gelecek. Bunun yüzde 60’lık bölümü gelişmekte olan Asya ülkelerinde gerçekleşecek. Ayrıca güneş ve rüzgârdan elektrik üretimi hızla büyüyecek. Üretimin 5 bin 400 teravatsaatten yaklaşık 26 bin teravatsaate çıkması bekleniyor.