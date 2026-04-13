OPEC raporu: 2026’da talep artışı değişmedi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), Nisan 2026 raporuna göre küresel petrol talep büyümesi, 2026 yılı için bir önceki aya kıyasla değiştirilmeksizin günlük 1,4 milyon varil olarak korundu.

Çin için birinci çeyrek tahmini, beklentilerin üzerinde gelen fiili veriler doğrultusunda yukarı yönlü revize edildi. Öte yandan ikinci çeyrek talep büyümesi, Orta Doğu'daki gelişmelerin geçici olarak yarattığı zayıflık nedeniyle hem OECD hem de OECD dışı ülkeler için aşağı yönlü güncellendi. Ancak bu zayıflığın yılın ikinci yarısında telafi edilmesi bekleniyor.

OECD ülkelerinde 2026 petrol talebi günlük yaklaşık 0,1 milyon varil artış kaydedecek; büyümenin öncülüğünü Amerika kıtası üstlenirken OECD Avrupa'dan da sınırlı destek gelmesi öngörülüyor. OECD Asya-Pasifik'te ise talep hafif gerileme göstermesi bekleniyor. OECD dışı ülkelerde petrol talebi 2026'da yıllık bazda günlük 1,3 milyon varil artması öngörülüyor; Çin, Diğer Asya ve Hindistan büyümenin ana itici güçleri olurken Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika da ek destek sağlıyor.

2027 için petrol talep artışı beklentisi değişmedi

2027 yılı için küresel petrol talep büyümesi de bir önceki ayın değerlendirmesiyle aynı şekilde günlük 1,3 milyon varil olarak öngörülüyor. OECD'nin günlük 0,1 milyon varil, OECD dışı ülkelerin ise günlük yaklaşık 1,2 milyon varil büyüme kaydetmesi bekleniyor.