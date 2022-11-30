OPEC+'ın petrol üretiminde değişiklik yapması beklenmiyor

Dünyanın başlıca petrol ihracatçılarını temsil eden OPEC+'ın 4 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıyı çevrimiçi yapma kararı, konu hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynağın verdiği bilgiye göre petrol üretim politikasında değişiklik yapılmayacağına işaret ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer ihracatçı ülkelerden oluşan OPEC+'ın çevrimiçi toplantısında büyük ihtimalle Avrupa Birliği'nin (AB) hâlâ anlaşmaya varamamış olduğu tavan fiyat uygulaması da ele alınacak.

AB, ayrıca Rusya'nın deniz yoluyla ihraç ettiği ham petrolünün satın alımına 5 Aralık'tan itibaren tam ambargo uygulamaya başlayacak.

Kaynak, "OPEC+ bu kez beklemeyi ve pazartesi olacakların sonuçlarını değerlendirmeyi tercih edecektir" dedi.

Yaklaşan AB ambargosu ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının petrol arzı üzerinde belirsizlik oluşturduğu dönemde toplanacak olan OPEC+, ekim ayında üretimi günde 2 milyon varil, yani küresel arzın yüzde 2'si kadar azaltma kararı almıştı.

OPEC+'ın üretimi azaltma kararı Aralık 2023'e kadar geçerli olacak.